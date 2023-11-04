Навіщо додавати цукор у пральний порошок: про цей хитрий трюк мало хто знає

Незвичайний, але дуже ефективний спосіб прання

На прилавках магазинів є безліч спеціалізованих засобів для прання та догляду за одягом. Однак це не означає, що домашні засоби мають піти у минуле. Іноді варто згадати хитрощі, які використовували наші мами та бабусі. Одна із них — використовувати цукор для прання.

Виявляється, цей продукт із кухні добре працює й у ванній кімнаті. Залежно від очікуваного ефекту замочіть одяг у воді з цукром або додайте до пральної машини у відділення для порошку або кондиціонера для білизни.

Не всі знають, що цукор, окрім солодкого смаку, має ще ряд переваг.

Цукор діє як освіжувач кольору. Просто замочіть одяг у воді з 3 столовими ложками цукру та зачекайте кілька годин. Потім виперіть речі як завжди. Цей метод запобігає вицвітанню тканин й посилює її природний колір. При чому він працює як з білим, так і з чорним або кольоровим одягом.

Якщо у вас немає часу або бажання замочувати одяг, просто додайте цукор у пральну машину, відділення для порошку або прямо в барабан.

Інший спосіб використання цукру — застосовувати його на етапі полоскання тюлю, але не для одягу. Завдяки цьому тюль буде ідеально білими та добре тримати форму. А якщо насипати 2-3 столові ложки у відділення для кондиціонера, полоскання в цукрі дозволить тюлю краще сидіти та виглядати красивіше.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати домашній гель, який замінить пральний порошок. Завдяки цьому засобу можна відмовитись від магазинної хімії.