Тільки не виливайте в раковину: як розумно утилізувати кавову гущу

Злив у кухонній раковині легко засмічується та провокує додаткові витрати, пов’язані з візитом сантехніка

Кава – один із найпопулярніших продуктів, який можна знайти у більшості будинків. Незалежно від того, чи заварюється кава звичайним окропом, або для цих цілей використовується кавоварка, після напою завжди залишається гуща. Деякі люди іноді забувають про те, що раковина – це не бак для сміття та інстинктивно виливають туди кавову гущу. Як і у випадку з соняшниковою олією, це є великою помилкою.

Кавова гуща, яка нібито швидко змивається водою, насправді осідає у зливальних трубах і утворює густу брудоподібну субстанцію. Згодом це скупчення може спричинити серйозні засмічення труб. Тому не варто її утилізувати в такий спосіб. Тим більше, що є кілька відмінних способів безпечно позбутися кавової макухи.

Найпростіший спосіб — просто викинути макуху від кави в контейнер для сміття. При цьому слід стежити, щоб у відро не потрапила рідина та не спровокувала додаткових проблем.

Другий спосіб підійде для власників дачних ділянок. Кавова гуща відмінно підходить для компосту. Також її можна використовувати як добриво для кімнатних рослин. Просто насипте трохи макухи в горщик і змішайте з верхнім шаром ґрунту.

Взимку кавовою гущею можна посипати зледенілі доріжки біля будинку. Вона діятиме не гірше за пісок і набагато краще солі, яка хоч і ефективна проти льоду, але руйнує взуття і небезпечна для ніжних лап тварин.

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