Альтернатива б’юті-засобам: незвичайні способи використання шкаралупи волоських горіхів

Тверду оболонку волоських горіхів можна використовувати для краси

Волоські горіхи є одними з найбільш поживних продуктів. Але цінність становить не тільки ядра горіха, а й міцна шкаралупа. Вона містить поживні речовини, які можна використовувати у багатьох домашніх засобах та косметиці.

Про кілька простих та економічних способів використання шкаралупи волоських горіхів пише Gazeta.pl.

Волоські горіхи від природи багаті антиоксидантами, мінералами, вітаміном Е, В6, фолієвою кислотою, білком, водою, вуглеводами та клітковиною, і це лише деякі з них. Як і поживні речовини, шкаралупа волоських горіхів також містить антиоксиданти та біологічно активні рослинні сполуки, такі як фенольні кислоти, дубильні речовини та флавоноїди, які корисні для здоров’я.

Однак шкаралупа тверда та неїстівна. Але її поживні речовини можна легко використовувати як б’юті-засоби. Косметика на основі шкаралупи волоського горіха готується дуже легко. Ще одна перевага – економія грошей.

Натуральний пілінг для шкіри

Розтовчіть шкаралупу волоських горіхів у ступці або молотком, а потім подрібніть її у порошок. Змішайте шкаралупу з рисовим борошном та кавовою макухою, додайте олію вітаміну Е та гліцерин. Використовуйте цей домашній скраб, як і покупний. Єдиний недолік — довго зберігати такий скраб небажано. Тому готувати його краще невеликими порціями.

Відтінковий бальзам для волосся

Якщо ви хочете затемнити колір волосся та приховати сиві пасма і при цьому не використовувати покупні барвники – використовуйте шкаралупу волоського горіха. Зауважте, що отриманий колір буде від світлого до темно-коричневого, залежно від вихідного відтінку волосся.

Шкаралупу волоських горіхів подрібніть молотком і варіть близько пів години, потім дайте охолонути та процідіть. Перед застосуванням нанесіть трохи засобу на шкіру і перевірте, чи немає негативної реакції. Якщо все нормально, нанесіть відвар з горіхової шкаралупи на волосся, зачекайте щонайменше години, а потім змийте.

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