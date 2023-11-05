Відмовтеся прямо зараз: топ-5 "шкідливих" звичок, які спустошують гаманець щодня

Відмовтеся від цих звичок і помітите, як заощаджуються гроші

У житті іноді настає момент, коли ви переглядаєте свої витрати і розумієте, що потрібно економити. Як виявилося, є кілька "шкідливих" звичок, які непомітно забирають гроші з вашого гаманця. Ми вже розповідали, як витрачати менше електроенергії взимку, а сьогодні ділимося секретами, як заощаджувати на звичних речах.

Як виявилося, багато людей мають звички, на які непомітно йдуть гроші, через що складно економити або відкласти, пише Styler. Відмовившись чи обмеживши себе у цих речах, ви зможете заощадити.

Їжа на виніс

Кулінарія в супермаркеті, їжа на виніс із кафе чи харчування у забігайлівках змушує залишати серйозні суми. А ось якість такого харчування часто сумнівна. Набагато економніше та корисніше готувати вдома. Заздалегідь складіть меню на тиждень, закупіть продукти і приготуйте їжу на кілька днів вперед. Це дозволить заощадити чималі кошти.

Підписка на сервіси

У сучасних людей зі смартфоном у кишені є набір сервісів, де оформлена підписка. Інше питання, чи користуєтеся всім тим, на що підписані. З метою економії, проаналізуйте всі свої підписки і відмовтеся від тих, якими користуєтеся рідко або взагалі не користуєтеся.

Одяг по акції

Привабливі акції та "вигідні" пропозиції можуть обернутися витратою грошей на речі, які вам зовсім не потрібні. Змініть підхід — купуйте одяг лише за потребою, а не за бажанням або по акції. Тоді є шанс добре заощадити.

Бутильована вода

Якщо вдома не можна пити воду з-під крана, ви швидше за все купуєте її в пляшках. А це часто буває дуже недешево. Розгляньте варіант — один раз витратитись на хороший якісний фільтр для води з-під крана, ніж постійно купувати воду в пляшках.

Вулична кава

Всі ми любимо випити кави на прогулянці у приємній компанії. Однак, якщо ви купуєте вуличну каву щодня по дорозі на роботу або в обідню перерву, то це вже погана звичка, якої потрібно позбавлятися з метою економії. Порахуйте, скільки ви витрачаєте на каву за місяць, швидше за все, сума вас обурить.

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