Як вибрати апельсин чи мандарин без кісточки: цей трюк мало кому відомий

Звертайте увагу на зовнішні ознаки

Без апельсинів й мандарин неможливо уявити холодну пору року. Запах цих фруктів асоціюється з Різдвом, Новим роком та іншими зимовими святами. Діти та дорослі вважають за краще ласувати цими фруктами, але без насіння. На жаль, не завжди вдається вибрати солодкі фрукти без кісточок. Насолодитися соковитим смаком найкращих апельсинів та мандаринів можна, якщо знати невелику хитрість.

Купуючи мандарини та апельсини, варто звернути увагу на кілька характеристик. Завдяки цьому вибрані плоди будуть твердими, соковитими та свіжими.

Перше – стан шкірки. Якщо вона тверда і блискуча, то плід соковитий. Також варто перевірити фрукти на запах. Коли його можна легко відчути навіть через шкірку, ці мандарини та апельсини мають бути свіжими. Намагайтеся уникати фруктів із сухою, зморшкуватою шкіркою, оскільки вони, ймовірно, будуть несмачними.

Однак якщо у вас немає часу уважно придивлятися до куплених фруктів, скористайтеся одним простим трюком, який допоможе вам вибрати найкращі. Важливо пам’ятати одну річ. У мандаринів та апельсинів обов’язково має бути опуклість на одному кінці плоду, стверджує Gazeta. Її наявність означає, що вибрані фрукти будуть солодкими, соковитими та без кісточок.

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