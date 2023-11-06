Як очистити воду в домашніх умовах: знадобиться один бюджетний засіб

Зробити воду безпечною для вживання можна за допомогою одного засобу

Воду потрібно пити щодня, і дуже важливо, щоб вона була безпечною та якісною, без шкідливих речовин та мікроорганізмів. Якщо вода з під крана з якихось причин стала неякісною, є спосіб її очистити в домашніх умовах.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розповіли, як зробити воду безпечною і що для цього потрібно зробити. Як виявилось, є кілька способів очистити воду в домашніх умовах.

Прості способи, як очистити воду

Найнадійніший спосіб очищення води – це її кип’ятіння. Робити це потрібно як мінімум 10 хвилин, потім залишити воду відстоюватися і остигати. Після цього акуратно злийте воду в тару, щоб осад залишився на дні. Зберігати кип’ячену воду потрібно у закритій тарі. І пам’ятайте, що чим довше вода кип’ятилася, тим безпечнішою для вживання вона стала.

Ще один спосіб – очистити воду за допомогою активованого вугілля. На 1 літр води використовують 5 пігулок вугілля. Спочатку таблетки вугілля потрібно перетерти і подрібнити, потім загорнути у марлю або чисту бавовняну тканину. Занурюйте вугілля в марлі в ємність з водою і залиште не менше, ніж на 8 годин, можна на ніч. Так ви отримаєте чисту знезаражену воду.

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