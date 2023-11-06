Чого боїться міль у квартирі: комаха зникне раз і назавжди

Чим раніше ви почнете з нею боротися, тим менше вона зіпсує

Нещодавно ми розповідали, як прогнати павуків із дому. А сьогодні пропонуємо дізнатися, чого боїться міль — ця невелика комаха може завдати серйозної шкоди вашим продуктам та одязі. І чим раніше ви почнете з нею боротися, тим менше речей вона встигне зіпсувати безповоротно.

Як можна позбавитися цього небажаного гостя у вашій квартирі? Як тільки ви помітили міль, що літає, приготуйтеся до ретельного прибирання і якнайшвидше виділіть для цього час.

Як вивести міль з шафи з крупами — поради

Це може вимагати зусиль і терпіння, але за допомогою правильних запобіжних заходів у вас є шанс зберегти ваші продукти. Насамперед звільніть полиці та ящики від усього, що в них знаходиться. Уважно огляньте коробки та пакети на предмет ураження шкідником.

Ви обов’язково маєте знайти джерело, де розмножується міль. Знищте гнізда і пересипте крупи у пластикові контейнери або пляшки, попередньо прожаривши їх у духовці та остудивши.

Внутрішні поверхні шаф протріть ароматизованим розчином з ялицевою або кедровою олією, настоянкою евкаліпта. На полиці розкладіть господарське чи дьогтьове мило.

Розмістіть у тумбочках та шафах сухі трави, зібрані в полотняний мішечок:

лаванда;

полин;

розмарин;

гвоздика;

чебрець;

герань;

пижмо.

Також ви можете використовувати як віддушку лавровий лист. Міль відлякують і покупні репеленти — їх зручно клеїти до стін шафи та зазвичай можна регулювати інтенсивність запаху.

Якщо завелася міль у шафі з одягом, алгоритм дій буде таким самим — ревізія, прибирання та розміщення репелентів, що відлякують. В основному міль живиться вовною, шовком та хутром. Обов’язково перегляньте кожну річ, адже якщо ви залишите хоч одну личинку, то все почнеться спочатку. Регулярно провітрюйте шафи та періодично періть одяг.

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