Чим протирати пил, щоб він довго не сідав: так прибирають у музеях

Поверхні в квартирі будуть сяяти і навіть світильники довго не покриються шаром пилу

Звичайно, ідеальної чистоти в будинку досягти складно, і ще складніше її підтримувати. Особливо не тішить господарок і господарів генеральне прибирання на кухні, але й регулярне протирання пилу по всій квартирі не приносить задоволення. Як зробити так, щоб пил менше сідав, розповімо в цій статті.

Портал Ukr.Media ділиться хитрим методом, який дозволить вам досягти ідеальної чистоти поверхонь. Включно з предметами, які розташовані на стінах і стелі. До них і справді рідко доходять руки — йдеться про плафони та люстри.

Що допомагає від пилу — простий спосіб

Перш за все, потрібно прибрати пил, що скупчився:

Протріть поверхні вологою, але не мокрою ганчіркою.

Використовуйте тканини з мікрофібри або губки-серветки , що вбирають вологу. Звичайна тканина або синтетичне волотко для пилу тільки розвозить його або підіймає в повітря, звідки він знову сяде вниз.

або , що вбирають вологу. Звичайна тканина або синтетичне волотко для пилу тільки розвозить його або підіймає в повітря, звідки він знову сяде вниз. Витріть поверхні насухо. Використовуйте суху чисту тканину або паперові серветки.

Після того, як ви витерли пил, розпорошите на чисту серветку з мікрофібри антистатичний засіб. Протріть поверхні ще раз, втираючи в них засіб.

Такий самий спосіб ідеально підходить для того, щоб позбавити пилу люстри та плафони. Шар, який осів на цих предметах з минулого разу, важко прибрати одразу без розводів. Просто розпорошіть на світильники аерозоль-антистатик після того, як вимиєте. Зачекайте, доки він висохне і протріть насухо.

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