Запасайтеся лезом та малярною стрічкою: як і чим чистити замшеве взуття

Завдяки цим хитрощам взуття завжди буде доглянуте і виглядатиме ніби тільки з магазину

Абсолютно все взуття в процесі носіння стає брудним і втрачає презентабельний вигляд, навіть попри захист. Шкіряні вироби досить легко очистити, протерши щіткою або вологою губкою. Але з замшевим взуттям все не так просто. У спробі очистити черевики або туфлі звичним способом можна зробити лише гірше.

Є кілька домашніх засобів, які допоможуть повернути первісний вид взуттю із замші. Завдяки їм ви дізнаєтесь, як чистити замшеве взуття та підтримувати його у відмінному стані.

Бруд та пил

Дощ і бруд можуть стати найлютішими ворогами вашого замшевого взуття. Але не намагайтеся очистити такі забруднення одразу. Обов’язково дайте взуттю повністю висохнути, якщо воно намокло або забруднилося. Потім спеціальною щіткою для замші або навіть щіткою з м’якою щетиною обережно видаліть бруд і пил. Розчісувати замшу потрібно за напрямком ворсу, щоб зберегти її початкову текстуру.

Подряпини

За допомогою простої гумки можна видалити дрібні подряпини на поверхні замшевого взуття. Акуратно потріть пошкодження і воно зникне, як за помахом чарівної палички.

Чорнильні плями

Якщо сліди чорнила ще свіжі, спробуйте видалити їх за допомогою малярської стрічки, неодноразово приклеюючи та відриваючи її від плями.

Трудновиводимі плями

Якщо щітка та інші засоби не допомогли вивести пляму на взуття із замші, беріться за лезо. Метод ризикований, але дієвий. Обережно проведіть лезом по плямі, ніби зрізаючи її. Дійте обережно, намагаючись не пошкодити матеріал.

Чим ще чистити

Парадоксально, але вода може як очистити замшу, так і залишити плями. Для очищення взуття із замші рекомендують попередньо змішати воду з милом або нашатирним спиртом, злегка змочіть сумішшю ганчірку та акуратно протерти забруднення.

Добре очищають замшеве взуття сода з тальком. Ця суміш ідеально вбирає вологу та видаляє жирні плями. Нанесіть невелику кількість засобу на пляму, дайте їй подіяти, а потім обережно почистьте щіткою.

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