Ці помилки роблять майже все: чого не можна робити під час прання

Не допускайте цих помилок під час прання. Вони ведуть до виснаження гаманця

Здається, що немає нічого простішого, ніж кинути одяг у барабан і випрати його. Насправді виявляється, що тут можна помилитися. Це невідсортований одяг, неправильний вибір режиму та не тільки. Деякі з помилок можуть призвести до збільшення рахунків за електроенергію та воду, або ж до псування речей.

Знаючи про те, чого краще не робити під час прання та дотримуючись простих правил, можна економити на вартості комунальних послуг та отримувати ідеально чисті речі.

Неправильне сортування одягу — одна з найпоширеніших помилок, яких ми припускаємося. Щобільше, нерідкі випадки, коли пральна машина завантажується на межі своїх можливостей. В результаті процес прання стає менш ефективним і виникає необхідність виконання додаткових циклів, що означає більшу витрату електроенергії та води. Зайвий одяг треба забрати з барабана.

Ще одна поширена помилка – ігнорування інструкцій на етикетках. Якщо ми не звертаємо на це уваги, ми піддаємо тканини не тільки ушкодженням. Це також призводить до збільшення рахунків за електроенергію.

Деякі господарі в гонитві за чистотою встановлюють максимальну температуру прання. Це не дуже хороша ідея — прання в прохолодній воді економніше і дає гарантію, що речі не втратять колір та не сядуть.

Але найбільшою помилкою вважається неправильна кількість порошку чи гелю для прання. Дуже часто їх додають понад норму.

Надлишок миючих речовин не зробить тканину чистішою. Навпаки – вони залишають плівку, через яку одяг стає тьмяним і його доводиться прати заново. Це додаткові витрати електроенергії та води.

Не рекомендується також прати речі після першого носіння, якщо вони не забруднились і не мають неприємного запаху. Якщо одяг не вимагає прання у пральній машині, його можна очистити точково або ретельно провітрити на вулиці.

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