П’ять хвилин і ви вільні: як прибрати пил усередині батареї швидко та легко

Вам не потрібні спеціальні засоби чи прилади

Радіатори опалення — одне з місць, до яких при регулярному прибиранні будинку рідко доходять руки. Тому вони стають справжнім скупченням пилу та бруду, який виникає і всередині приміщення, і проникає зовні, коли ви провітрюєте.

Навіть найвідповідальніші господині та господарі не надто люблять цю частину прибирання, оскільки дістатися до внутрішніх частин досить проблематично. Портал OBOZ.UA поділився надійним та швидким способом, як очистити батарею від пилу.

Якщо ваш радіатор сучасний, з маленькими вузькими отворами, очищення цього предмета може стати справжнім випробуванням для вашого терпіння та рук. З цим способом генеральне прибирання буде набагато простіше. Якщо ж батарея "бабусиних" часів — чавунна, у якої великі щілини між ребрами, вам буде ще простіше.

Як почистити батарею опалення — лайфхак

Для цього потрібні:

пульверизатор;

чиста вода;

великий махровий рушник або старий халат.

Жодних спеціальних мийних засобів або дорогих ручних пилотягів не потрібно. Просто заповніть водою пульверизатор і розстеліть під радіатором на підлозі тканину, що добре вбирає вологу і яку вам не шкода.

Потім розпиліть воду в отвори батареї, вимиваючи звідти весь пил, і витріть надлишки вологи. Альтернативний спосіб — використовувати звичайний пилотяг. Виберіть найвужчу насадку та обробіть усі щілини та кути.

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