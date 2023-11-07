Щури зникнуть з вашого будинку: простий засіб позбавить гризунів

Один фрукт вирішить проблему з пацюками

Пацюки, які не тільки переносять безліч небезпечних для людини захворювань, а й завдають великої шкоди. Саме тому варто убезпечити будинки та гаражі, щоб вони не шукали там притулку на зиму.

Замість покупної хімії можна використовувати народні методи, які ефективні проти гризунів. Так як щури чутливі до певних ароматів, можна легко використовувати їх для захисту будинку та господарських будівель.

Деякі запахи настільки неприємні для щурів, що місце з певним ароматом не привабить щурів для укриття від морозу. Достатньо всього одного інгредієнта, щоб у найкоротші терміни вивести щурів із вашого будинку. Потрібно використати лимон.

Запах лимона дуже приємний для людини, але щури в паніці тікають від нього. Слід розрізати фрукти на шматочки, а потім покласти їх біля щілин, через які гризуни можуть проникнути в будинок або гараж. Варто замінювати шматочки новими кожні кілька тижнів, щоб вони, як і раніше, сильно пахли, і вам не довелося турбуватися про проблему з щурами.

У боротьбі з пацюками також можна використовувати ароматичні олії. Вибирайте лаванду або м’яту, і від щурів не залишиться сліду. Рясно нанесіть масло на ватяні диски або вату і помістіть їх у затишні куточки та щілини, куди можуть проникнути щури. Вони навіть не намагатимуться форсувати прохід. Хорошим рішенням також буде посипати такі місця кайенським перцем.

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