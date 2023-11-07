Секрет розповіли у хімчистці: два способи вивести плями поту з білого одягу вдома

Допоможуть копійчані підручні засоби

Білий одяг може створювати відчуття свята й радості, навіть якщо це звичайна футболка. Це один з універсальних кольорів, які найкраще поєднувати з денімом – причому як у спортивному стилі, так і у повсякденному. На жаль, досить швидко білі речі втрачають свій пристойний вигляд через роботу наших потових залоз і їх потрібно здавати в хімчистку.

Однак із цією проблемою можна спробувати впоратися і в домашніх умовах, розповіли в Американській хімчистці. Фахівці поділилися порадою, як прибрати жовті плями з білого одягу під пахвами за допомогою підручних засобів.

Як вивести плями поту з білої футболки вдома

Вам знадобиться склянка води та одна таблетка звичайного аспірину (ацетилсаліцилова кислота). Також буде потрібна чиста зубна щітка.

Спосіб дій:

розчиніть таблетку аспірину у склянці води;

замочіть пляму у розчині;

обережно потріть щіткою;

залиште на 10 хвилин.

Ацетилсаліцилова кислота проникає у матеріал і повертає йому білий колір, не порушуючи структуру тканини. Потім потрібно вручну випрати річ.

Як вивести плями поту з одягу білого кольору содою та лимоном

Вам знадобиться:

Харчова сода — близько столової ложки.

Сік лимона – за потребою.

Змішайте інгредієнти, розітріть отриману пасту по плямі й залиште на 30 хвилин. Потім видаліть залишки пасти, вручну виправши футболку з нейтральним милом.

Крім того, що ці підручні засоби відбілюють тканину, вони ще вбивають бактерії. Але якщо плями на вашій речі надто старі та ці методи не допомогли, тоді доведеться віднести її до хімчистки для обробки на спеціальному устаткуванні.

Звичайно, прикро, коли улюблені речі втрачають свій вигляд, і не має значення, це біла сорочка чи чорна футболка. Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти чорний колір одягу під час прання.