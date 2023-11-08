Цвіль зникне за 30 хвилин: найпростіший спосіб позбутися грибка

Швидкий та дешевий спосіб від плісняви

Волога та холодна погода, відсутність гарної вентиляції можуть призвести до утворення плісняви. Найбільше до появи грибка схильна ванна кімната, через те, що в ній накопичується найбільше вологи.

Якщо вчасно не позбавитися перших проявів цвілі, вона швидко пошириться по кімнатах, вражаючи стіни, м’які меблі та навіть декор. Про те, як правильно чистити та видаляти плісняву, щоб вона не продовжувала розвиватися і рости, пише Express.

Для видалення цвілі знадобиться лише пляшка з розпилювачем, вода й оцет.

Оцет — чудовий недорогий засіб для боротьби з пліснявою. Необхідно налити його в розпилювач, змішати з водою (у співвідношенні 2:1). Отриманий розчин потрібно нанести на плями плісняви та залишити засіб діяти 30 хвилин. Потім потрібно видалити залишки засобу та цвіль вологою ганчіркою, після чого обов’язково утилізувати її. У деяких випадках для видалення грибка знадобиться щітка.

Оброблене оцтовим розчином місце повинне добре просохнути.

За потреби варто повторити процедуру.

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