Будуть свіжими цілий рік: секретний лайфхак, як потрібно зберігати яйця

Незвичайний спосіб зберігати яйця, про який мало хто знає

Яйця дуже делікатний продукт як за своїми властивостями, так і в контексті зберігання. Досвідчені господині знають, що не можна зберігати яйця у теплі, а найоптимальніший спосіб – це зберігання в холодильнику. Ми вже розповідали, як правильно вибирати яйця, а сьогодні ділимося незвичайним лайфхаком, як їх зберегти довше.

Якщо яйця свіжі, то при зберіганні в холодильнику їхній термін придатності три тижні, пише meta.ua. Однак є спосіб зберегти яйця свіжими до одного року — їх потрібно заморозити.

Як правильно заморозити яйця

Розбийте яйця в ємність і збийте білки з жовтками. Тепер перелийте вміст у контейнер для зберігання в морозилці. Можна також розлити збиті яйця у форму для заморожування льоду. Перед відправкою до морозилки обов’язково вкажіть дату, коли яйця були заморожені.

Цей спосіб чудово підійде у тих випадках, якщо ви щось готували і залишилися збиті яйця, щоб не викидати їх.

Перед наступним використанням яйця необхідно розморозити. Для цього залиште їх у холодильнику на ніч.

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