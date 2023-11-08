Більше ніяких несподіваних гостей: як вивести жучків з круп та борошна за три кроки

Розповідаємо, чи можна врятувати муку, якщо в ній завелися жучки

Кожен із нас, мабуть, стикався з небажаними гостями у своїй кухні. Такими, як жучки, які можуть з’явитися у крупах та борошні. Ці невеликі комахи не тільки неприємні, але й загрожують продуктам. До того ж ви й не уявляли, скільки жуків ви з’їдаєте за рік.

Але не хвилюйтеся, ми розповімо вам, як позбутися жучків у крупах та муці. Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти ваші продукти у безпеці.

Як вивести жучків із кухонної шафи — рекомендації

Насамперед, запам’ятайте на майбутнє – завжди перевіряйте продукти перед покупкою. Купуючи крупи та борошно, уважно огляньте упаковку на наявність проколів, порваних упаковок або слідів жучків. Уникайте покупки подібних продуктів — хоча в магазинах існує строгий контроль якості та зберігання продуктів, крупа могла бути заражена комахами навіть до моменту фасування.

Основні способи вивести жучків з крупи, якщо вони завелися:

прожарте крупу в духовці на деко;

остудіть протягом декількох годин, періодично перемішуючи, поки не охолоне повністю;

розсипте на столі та видаліть усі зайві частинки.

Після цього пересипте крупу у герметичні пластикові або скляні контейнери. Щоб вивести жучків з борошна, його потрібно пересіяти через дрібне сито і прожарити в духовці протягом півгодини за температури мінімум 50 градусів. Після чого остудити та перебрати вручну.

Обов’язково проведіть прибирання у шафах та ящиках, у яких зберігаються продукти. Жучки можуть жити й розмножуватися навіть у купці крупи або борошна, що висипалося з упакування.

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