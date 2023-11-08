Швидко, смачно, корисно: що можна посадити на зиму на підвіконні

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У холодну пору року, коли ціни на продукти змушують широко розплющуватися очі, багато хто замислюється, навіщо платити більше. Як мінімум, зелень для салатів та інших страв можна просто виростити у себе вдома.

Коли більшість рослин у природі засинають до весни, невеликим куточком життя може стати підвіконня. Це не тільки надасть інтер’єру свіжості та яскравих фарб, але й надасть унікальну можливість збирати врожай і насолоджуватися власними свіжими травами навіть у найморознішу погоду.

Яку зелень можна вирощувати вдома на підвіконні — вибір великий

Найпопулярніша салатна зелень:

кріп;

петрушка;

мангольд, крес-салат, рукола та інші листові овочі.

Зараз виробники пропонують широкий вибір насіння, яке добре проростає в домашніх умовах. Це може бути салат, шпинат, м’ята та пряні трави, розмарин, базилік тощо. Головне, дотримуватись температурного режиму і не допускати пересихання.

У чому садити зелень на підвіконні — рекомендації

Для отримання якісних сходів використовуйте низькі та широкі місткості. Це можуть бути спеціальні контейнери, які можна придбати в сільськогосподарських відділах супермаркетів, так і підручні місткості.

Наприклад, такі, в яких ви купуєте фасовані овочі та фрукти. Поставте невисокі пластикові упакування на тацю, щоб через отвори прямо на підвіконня не потрапляла волога та земля. Потім зробіть шар керамзиту або іншого дренажу для кімнатних рослин та заповніть місткість субстратом для вирощування розсади.

Як правильно вирощувати зелень на підвіконні — поради

Щоб проростити насіння у закритому приміщенні, потрібно вибрати тепле та світле місце. Від посіву та до збору тримати при кімнатній температурі та при постійній вологості.

У підготовлену місткість:

розподіліть насіння по поверхні;

відстань має бути близько 0,5 см ;

; присипте шаром субстрату 0,3-0,5 см.

Після цього добре зволожте з розпилювача. При додатковому освітленні паростки будуть сильнішими та будуть містити більше вітамінів.

Раніше ми розповідали, як правильно доглядати кімнатні рослини та де їх ставити, щоб вони не загинули. Читайте в наступній статті, чому гинуть квіти в будинку і як цьому запобігти.