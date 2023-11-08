Потрібний лише один сірник: як позбутися неприємного запаху в туалеті

Так сірники мало хто використовує

Неприємний запах у туалеті – нерідке явище. При справній каналізації та хорошій вентиляції він надовго не затримується у санвузлі. Якщо ж амбре затримується, на допомогу приходять покупні чи зроблені своїми руками освіжувачі повітря. Але є ще один незвичайний, але ефективний спосіб боротьби зі смородом у туалеті. Для цього використовується сірник.

Ідея викинути сірник в унітаз для позбавлення від неприємного запаху може здатися дивною. Але таким чином справді можна усунути неприємну проблему, з якою можна зіткнутися у санвузлі, пише Gazeta.

Для швидкого позбавлення неприємного запаху в туалеті потрібно запалити сірник і кинути його в унітаз. Суть методу полягає в тому, що коли сірник горить, він виділяє запах сірки. Він поширюється санвузлом і усуває амбре.

Через деякий час потрібно за допомогою йоржика дістати сірник з унітаза. Не забувайте про особливу обережність під час використання цього методу. Переконайтеся, що в туалеті немає легкозаймистих засобів для чищення або освіження.

Раніше "Телеграф" ділився способом позбутися запаху старих речей у шафі. Зробити це дуже просто за допомогою доступних засобів.