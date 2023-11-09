Працює краще за соду: чим почистити раковину в кухні

Найкраще екологічне та економічне рішення для прибирання

Прибирання кухні після приготування вечері може виявитися виснажливим. Останнім пунктом після миття посуду та плити стоїть чищення раковини, яка особливо схильна до забруднення.

Зазвичай для миття раковини використовуються покупні засоби. Прихильники екологічного прибирання віддають перевагу соді. Але якщо ви шукаєте найкращий спосіб ідеально очистити мийку, потрібно використовувати ці два засоби й додати ще лимонну кислоту.

Лимонна кислота, рідина для миття посуду та харчова сода – тріо, що дає неймовірний ефект. Завдяки цій суміші більше не доведеться морочитись над тим, як ідеально вичистити мийку.

Просто вимийте раковину рідиною для миття посуду, а потім посипте її великою кількістю харчової соди та 2 маленькими пакетиками лимонної кислоти. Обидва інгредієнти вступають в реакцію й утворюють піну. Тому залиште її на раковині на кілька хвилин, потім ретельно промийте водою і витріть насухо.

Крім того, суміш із лимонною кислотою можна використовувати для миття практично всіх поверхонь на кухні.

Ще одна часта проблема з раковиною на кухні — її засмічення. Лимонна кислота допоможе розв'язати цю проблему. Висипте дві упаковки цього засобу в злив, а потім залийте склянкою теплої води. Труби швидко очистяться.

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