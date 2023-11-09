Знімати не доведеться: хитрий спосіб випрати висячі штори

Знадобиться лише один засіб

Штори є у будинку практично у всіх. Це корисний та красивий елемент декору в будинку. Однак час від часу вони вимагають очищення, оскільки збирають на собі пил і можуть забруднюватися. Ми вже розповідали, як випрати штори, щоб вони не пом’ялися, а сьогодні ділимося лайфхаками, як очистити штори, не знімаючи їх з карниза.

Як виявилось, почистити штори можна легко, прямо на вісу, пише unian.net. Це заощадить час і сили на приємніші заняття.

Як очистити висячі штори

Для цього вам знадобиться пилосос та мильний розчин. Спершу використовуйте спеціальну насадку пилососа, щоб зібрати пил на шторах. Якщо насадки немає, то надягніть на трубку пилососа злегка вологу ганчірку і на найнижчому режимі пройдіться по всьому периметру штор.

Тепер приготуйте мильний розчин – натріть тверде мило на дрібній тертці та розбавте водою. Змочіть чисту ганчірку в мильному розчині і нанесіть на найзабрудненіші місця. Цей спосіб підходить як для штор, так і для тюлю. Робіть все акуратно, щоб сильно не намочити штори та не пошкодити тканину.

Якщо йдеться про штори на кухні, які особливо схильні до забруднень, то замість мила, можна використовувати засіб для миття посуду. Нанесіть краплю засобу, акуратно потріть і потім витріть чистою вологою ганчіркою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як утеплитися за допомогою штор. Як виявилося, штори – це головний союзник у збереженні тепла в домі.