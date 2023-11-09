Позбутися цвілі простіше, ніж здається: два доступні засоби від грибка

Прості інгредієнти, трішечки часу… і на стінах більше немає плісняви

На жаль іноді попри всі зусилля, на стінах чи біля вікон з’являється грибок. У такому разі найголовніше – діяти швидко та рішуче, щоб він не поширився по всьому приміщенню, оскільки він небезпечний для здоров’я.

Цвіль у квартирі зазвичай має вигляд сірого або чорного нальоту з характерним неприємним запахом. Найчастіше вона з’являється через надто високу вологість у приміщенні.

Як тільки ви помітили перші плями грибка на поверхнях, треба відразу вживати заходів. Якщо використовувати сильні хімічні засоби не хочеться, на допомогу прийдуть два надійні продукти.

Як прибрати грибок зі стін

Для приготування ефективних засобів від плісняви знадобиться:

розпилювач,

губка,

вода,

масло чайного дерева,

оцет.

Залийте дві чайні ложки олії чайного дерева двома склянками теплої води та перемішайте. Перелийте в пляшку, потім обприскуйте стінки та залиште на три дні. Не чіпайте оброблені ділянки весь цей час. Нарешті витріть залишки плісняви водою з милом і ретельно висушіть, коли закінчите.

Після олії чайного дерева можна використовувати оцет. Змішайте його з водою у пропорції 4:1. Перелийте суміш у пляшку і рясно обприскуйте стіну. Залиште сохнути приблизно годину, потім ретельно потріть.

Для впевненості ви можете повторити обидва кроки за кілька днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які домашні рослини можна використовувати для боротьби із підвищеною вологістю. Ці популярні квіти прикрасять кімнату і позбавлять поширеної проблеми.