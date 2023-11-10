Як перевірити заряд батарейки: дивний, але перевірений спосіб

З цим лайфхаком завжди знатимете, чи придатні батарейки до використання

Настінні годинники, ліхтарики, пульти, дитячі іграшки та багато інших речей можуть працювати завдяки батарейкам. З їхньою допомогою можна також зробити своїми руками свічку-ліхтарик.

Іноді в будинку зберігається кілька відкритих коробочок батарейок і невідомо, чи придатні вони до використання. Але навіть запечатана упаковка не гарантує, що акумулятор буде заряджено.

Є кілька способів перевірити, чи придатний пристрій для роботи.

Мультиметр

Цей невеликий пристрій оснащений двома проводами: чорним та червоним. Це дозволяє перевірити рівень заряду акумулятора. Якщо ви перевіряєте нову батарею напругою 1,5 В, апаратний вимірювач повинен показувати напругу приблизно 1,6 В. Однак для батареї напругою 3 В значення має становити приблизно 3,27 В.

Народний спосіб

Але далеко не в кожному будинку є мультиметр. У такому разі варто скористатися простим трюком, який допоможе визначити заряд батарейок.

Для цього потрібно взяти дві батарейки мінусовою стороною донизу і кинути на тверду поверхню. Розряджений акумулятор впаде і відскочить від поверхні, а заряджений впаде з жорстким звуком і залишиться стояти.

Будьте уважні, цей метод працює лише для лужних клітин.

Що робити з використаним акумулятором

Використані батарейки є небезпечними відходами, тому їх не можна викидати у смітник. Найкраще мати контейнер для використаних батарейок. Його вміст слід відносити на переробку. Контейнери для використаних батарейок встановлюють у деяких супермаркетах.

Буває так, що батарейки розряджаються в невідповідний момент, а замінити їх на нові немає можливості. "Телеграф" розповідав, як шматочок фольги виручить у такій ситуації.