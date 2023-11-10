Складіть усередину ці продукти: як позбутися запаху їжі у пластиковому контейнері

З цими засобами не доведеться довго терти лоток

Пластикові контейнери ідеально підходять для зберігання харчових продуктів і не лише їх. На відміну від скляних вони не такі крихкі. До того ж їх легко мити навіть не намочивши руки. Єдиний недолік такої тари — на пластику залишається аромат їжі, що в ньому зберігалася.

Позбутися неприємного запаху з лотка за допомогою звичайного засобу для миття посуду не завжди виходить. У таких випадках можна використовувати один із народних засобів.

Насамперед пластикові контейнери необхідно правильно зберігати. Їх необхідно ретельно мити відразу після випорожнення. Після цього насухо витирати та зберігати в незачиненій шафі, не накриваючи. Контейнери обов’язково мають бути сухими.

Як прибрати неприємний запах із пластикового лотка

Харчова сода добре підійде для пластикових контейнерів, якщо вони погано пахнуть. Змішайте засіб з водою і перемішайте, щоб отримати щось на кшталт пасти. Отриману речовину нанесіть на стінки лотка і залиште на 1-2 дні. Потім вимийте ємність. За потреби процедуру варто повторити.

Замість приготування пасти можна також розчинити чайну ложку харчової соди у теплій воді у вибраній ємності та залишити на ніч. Вранці сполоснути посудину, а потім висушити її.

Кава — вбивця неприємних запахів. Необхідно просто кинути суху кавову гущу в контейнер із неприємним запахом та закрити на кілька годин. Потім потрібно видалити засіб та помити ємність. Від неприємного запаху не залишиться сліду.

Лимон також підходить для миття пластикових ємностей. Просто видавіть кілька крапель лимона на ганчірку та ретельно протріть внутрішню частину коробки. Потім промийте та висушіть посудину.

Оцет. Пластиковий лоток з неприємним запахом потрібно протерти змоченою в оцті ганчіркою. Також можна розбавити ложку оцтової кислоти у воді, залити сумішшю лоток та залишити на ніч. Наступного дня залишиться тільки ретельно промити та висушити ємність.

Активоване вугілля. Вчиняємо так само як і з кавовою гущею. Декілька пігулок вугілля необхідно покласти в контейнер, накрити кришкою і залишити на кілька годин.

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