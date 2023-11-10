Хитрі підказки, як правильно випрати домашні капці у пральній машині

Досвідчені господині знають секрети

Домашнє взуття, зокрема м’які домашні капці час від часу потребують чищення та прання. Випрати таке взуття можна не тільки вручну, а й у пральній машині. Ми вже розповідали про хитрий спосіб випрати висячі штори, а сьогодні ділимося секретами, як випрати домашні капці у пральній машині.

Як виявилось, прати взуття в машинці можна, а в сучасних пралках є відповідні режими для цього, пише uaportal.com. Давайте розбиратися, як правильно випрати капці у машині.

Правила прання тапочок у машині

Потрібно дуже акуратно ставитись до взуття з м’яких делікатних матеріалів.

Перед початком прання оберіть відповідний режим, щоб взуття після вилучення з барабана зберегло свій вигляд.

Вибирайте делікатний режим прання, вимкніть опцію віджиму.

Для прання взуття, у тому числі й тапочок, краще використовувати не порошок, а саме гель для прання.

Перед тим, як відправити тапочки в барабан, краще їх попередньо очистити від сильних забруднень, плям або дефектів. Тоді ви отримаєте найкращий результат після прання у машині.

Раніше "Телеграф" розповідав про помилки, які роблять майже всі під час прання. Дізнайтесь, чого не можна робити.