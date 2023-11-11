Як правильно провітрювати кімнати взимку: вдома не буде вогкості та плісняви

Провітрювання — обов’язкова процедура взимку

Для створення правильного мікроклімату у квартирі необхідно правильно провітрювати приміщення. Від наявності свіжого повітря безпосередньо залежить здоров’я людей. До того ж провітрювання допомагає запобігти появі плісняви та конденсату на вікнах.

Міняти повітря в приміщенні слід щонайменше 3-4 рази на день. При низькій температурі взимку або в дні, коли на вулиці сильний вітер, достатньо на 3-5 хвилин залишити вікна відкритими.

Найкращий час для провітрювання також залежить від приміщення та його використання. Після прийняття душу, ванни, приготування їжі або сну необхідно негайно позбавитися вологого повітря у квартирі.

Слід добре провітрити спальню відразу після пробудження. Протягом дня в кімнаті потрібно підтримувати температуру 16-18 градусів. Слід пам’ятати, що чим вища вологість і нижче температура в приміщенні, тим вищий ризик появи плісняви.

Особливо часто потрібно провітрювати приміщення, якщо в ньому сушаться речі або стоїть акваріум. Це одні з основних джерел надмірної вологи.

Під час приготування їжі варто накривати каструлі та чайники кришками. Після закінчення готування потрібно обов’язково провітрити приміщення. Не тільки заради позбавлення від неприємного запаху, а й від вологи.

Як пише Merkur, для профілактики появи конденсату та цвілі взимку в житловому приміщенні потрібно підтримувати температуру повітря близько 18-22 градусів та вологість від 40 до 60%.

Рівень нормальної вологості залежить від стану будівлі та температури повітря зовні. У добре ізольованій будівлі значення близько 60% може бути проблемою. Якщо вентиляція та ізоляція будівлі погана, навіть за 40% вологості та холодної погоди в кутах приміщень може з’явитися пліснява.

Якщо ж уникнути появи грибка на стінах не вдалося, потрібно якнайшвидше позбутися його. "Телеграф" розповідав, як це легко зробити.