Миші побояться навіть наблизитися до вашої оселі: допоможе простий засіб

Цей засіб не залишить і шансу для мишей

Люди, які живуть у приватних будинках, часто стикаються з проблемою непроханих гостей у вигляді щурів й мишей. Від капосних гризунів зазвичай позбавляються за допомогою мишоловок або отрути. Насправді є безліч способів, які простіше та дешевше розв'язують цю проблему.

Засіб із трьох натуральних та доступних інгредієнтів не тільки відлякає щурів та мишей від будинку, а й на відміну від отрут не загрожуватиме людям агресивним складом. Цим способом поділилася користувачка TikTok з ніком brandybradley2.

У ємності з пульверизатором вона пропонує змішати в рівних частинах воду, білий оцет й кілька крапель олії перцевої м’яти. Готовий засіб потрібно розпорошити на двері та на віконні рами. Гризуни не переносять ці запахи. Тому миші оббігатимуть ваш будинок десятою дорогою.

Від розчину є ще одна користь. Його можна використовувати для очищення різних поверхонь. До того ж завдяки м’ятній олії у приміщенні стоятиме приємний аромат.

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