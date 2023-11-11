Сірі простирадла стануть білішими за біле: ці засоби коштують копійки, а ефект від них вражаючий

Як за одне прання повернути колишній вигляд постільній білизні

Попри правильний догляд й регулярне прання білі простирадла з часом втрачають свій вигляд і набувають сірого відтінку. Повернути білизну постільній білизні можна без використання хімічних засобів. Достатньо вибрати правильну температуру для прання та застосувати домашні засоби.

Дуже часто для повернення білизни під час прання використовують відбілювачі з хлором. Але це не завжди виправдано, а іноді навіть призводить до того, що тканина псується. Натомість досвідчені господині рекомендують використовувати харчову соду.

Завдяки своїм властивостям сода глибоко проникає у тканину, одночасно освіжаючи та повертаючи їй колишню білизну. Крім звичного засобу для прання, засипте в пральну машину пів склянки харчової соди й встановіть необхідну програму. Після закінчення циклу простирадла стануть не тільки білішими, але й приємнішими на дотик і м’якшими.

Доступний засіб з аптеки також поверне білизну білизні. Пів склянки 3%-ного перекису водню необхідно додати у відділення для кондиціонера пральної машини. Встановіть стандартну програму та запустіть машинку. Білизна буде такою білою, ніби її щойно купили. Аналогічний ефект має оцет. Налийте у відділення пів склянки оцту та увімкніть програму прання. Якщо у вас виникла проблема зі стійкими забрудненнями або плямами на тканині, залийте ці місця оцтом і залиште приблизно на годину, а потім виперіть їх зі звичайним засобом для прання.

Прискорити процес сушіння білизни можна за допомогою пластикової пляшки. Раніше "Телеграф" розповідав про цей хитрий спосіб.