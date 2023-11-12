Нанесіть засіб на сантехніку та залиште на годину: наліт зникне прямо на очах

Без особливих зусиль лійка та крани будуть як нові

Як би часто не прибирали у ванній, на кранах, змішувачах та душових лійках все одно утворюється білий вапняний наліт. Через постійний контакт з водою на сантехніці накопичуються сліди мінералів і згодом наліт видно неозброєним оком.

Використання агресивних миючих засобів з магазину може видалити наліт, але може статися і так, що засіб пошкодить зовнішнє хромоване покриття (наприклад, його знебарвить). Щоб не ризикувати, рекомендується використовувати перевірений саморобний засіб.

Ось кілька простих способів видалення накипу у душі. Якщо раніше наліт не видалявся, після застосування цих засобів від нього не залишиться і сліду.

Оцтовий компрес

Найпоширеніший метод, який відомий майже кожному, але про нього варто згадати, бо він дуже добре працює. Спочатку змочіть паперові рушники оцтом, потім накрийте ними весь прилад і загорніть у харчову плівку на годину. Після цього часу камінь повинен відпасти сам.

Зубна паста

У кожного у ванній є зубна паста. Можна сміливо використовувати її для чищення душу замість оцту. Просто змастіть лійку гарним шаром засобу та зачекайте близько години. Присутній у пасті фтор аеруватиме осад, який через деякий час почне відокремлюватися самостійно.

Лимонна кислота

Цей засіб ефективно руйнує вапняний наліт. Додайте столову ложку кислоти у склянку води та перелийте в ємність із дозатором. Обприскайте сантехніку. Залишіть засіб приблизно на 60 хвилин. Потім почніть протирати весь кран губкою і промийте водою.

Раніше "Телеграф" розповідав про помилки під час збирання. Через них наводити лад доводиться частіше.