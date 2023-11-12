Нове взуття натирає ноги: ці хитрощі позбавлять проблеми

Як без проблем носити нове взуття та не заробити мозолі

Найкращий настрій зіпсується і прогулянка буде не в радість, якщо взуття натирає ноги. Найчастіше водянки та мозолі до крові залишає нове взуття, але іноді навіть добре розношені туфлі можуть зробити неприємний сюрприз.

Вузьку пару можна швидко розтягнути в домашніх умовах. А от якщо дискомфорт приносить взуття за розміром, варто використати один із цих засобів.

Дезодорант

Для цього добре підійде тальковий антиперспірант у вигляді стику. Перед виходом з дому цим засобом потрібно натерти ті місця, які найбільше страждають від зіткнення з взуттям. Також можна обробити дезодорантом внутрішню частину взуття. Тоді воно точно не натиратиме.

Мило

Працює за тим самим принципом, що й дезодорант. Сухим шматочком потрібно добре натерти ті місця у взутті, які натирають. Також мило можна наносити прямо на шкарпетки. Засіб покращить тертя, і взуття більше не викликатиме натертості та мозолі.

Тальк чи сода

Ці засоби допоможуть тим, у кого сильно пітніють ноги. Імовірність появи мозолів знизиться у рази. Обробіть тальком або содою ноги та внутрішню частину взуття. Надлишок засобу видаліть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як слід доглядати взуття взимку. Не треба забувати про обробку внутрішньої частини черевиків і чобіт.