Не тільки для дітей: для чого насправді потрібне сидіння в продуктовому візку

Мало хто використовує візок для покупок таким чином

Ми часто стикаємося з прихованими функціями різних предметів, які зазвичай не помічаємо. Те саме стосується і візків для покупок, якими ми користуємося регулярно. Не всі знають, що вони мають приховану функцію, яка зробить покупки набагато простіше. Наприклад, багатьом невідоме практичне призначення петлі на візку із супермаркету.

Відкидну панель, яку зазвичай використовують як сидіння для маленьких відвідувачів магазину, можна використовувати зовсім інакше. Виявляється, вона призначається для перевезення пляшок зі спиртним та іншими напоями.

Скляні пляшки дуже крихкі й коли їх кладеш прямо в порожній візок, вони в ньому катаються і стукають об стінки. Натомість можна шийку пляшки просмикнути в спинку сидіння, а її основу — покласти на саме сидіння. Таким чином пляшка буде надійно закріплена. Також це значно знизить ризик розбити скло не доходячи до каси.

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