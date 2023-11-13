Не такий вже нешкідливий засіб: чи можна чистити пральну машину лимонною кислотою

Популярний народний засіб може зіпсувати пральну машину

Пральна машина давно стала незамінним побутовим приладом, без якого важко уявити роботу по дому. Немає нічого простіше, ніж завантажити брудні речі в барабан, насипати порошок, увімкнути машинку, а через деякий час отримати свою білизну чистою й практично сухою.

Як і всі прилади пральна машина потребує регулярного очищення. Для цього можна використовувати спеціальну хімію, або користуватися натуральними засобами. Але у другому випадку треба діяти вкрай обережно. Особливо, якщо для цього планується використовувати лимонну кислоту.

Безумовно, лимонна кислота видалить частину накипу. Але шкоди від її застосування буде набагато більше. Лимонна кислота може значно пошкодити гумові деталі та деякі металеві. Цей засіб діє від накипу тільки при високій температурі. Але навіть у цьому випадку наліт знімається пластами та осад опадає на дно. Як результат – забитий злив, зіпсований зливний насос та фільтр.

Також через застосування кислоти можуть огрубіти гумки, особливо сальник. Якщо ця деталь не виконуватиме свою функцію, машинка почне протікати та це згодом може призвести до заміни підшипників.

Враховуючи всі ці фактори, фахівці не рекомендують чистити пральну машину лимонною кислотою. А якщо вже й використовувати цей засіб, то дуже рідко й у мінімально можливій концентрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом можна безпечно почистити пральну машину. Цей спосіб позбавить техніку неприємного запаху.