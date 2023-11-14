Не поспішайте викидати: як реанімувати вологі серветки, що висохли

Серветки швидко висихають, якщо залишити упаковку навіть трішечки відкритою

Іноді доводиться стикатися з ситуацією, коли серветки у великій пачці швидко висохли через те, що були закриті. У такому разі не варто їх викидати. Повернути вологим серветкам первісні властивості допоможе простий трюк.

Для відновлення вологих серветок знадобиться міцелярна вода, яку можна широко використовувати у побуті. Підійде найдешевший засіб із косметичного магазину.

Приблизно 1 столову ложку міцелярної води влийте в пачку з серветками. Намагайтеся наливати засіб так, щоб він більш-менш розливався по всій поверхні серветок. Завдяки міцелярній воді вони не просто стануть вологими. Ці серветки можна використовувати для видалення сильних забруднень. Вони легко видаляють сліди перманентного маркера або кулькової ручки. Також просочені міцелярною водою серветки видалять будь-яку пляму на одязі.

Є ще один спосіб зволожити сухі серветки. Для нього знадобиться більше інгредієнтів. Змішайте 2-3 столові ложки води, 0,5 чайної ложки гліцерину, 1-2 краплі рідкого мила. Отриману суміш влийте в пачку із серветками.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком із вологими серветками та гумкою. Він допоможе вирішити відразу дві проблеми — нещільним закриттям упаковки та витягуванням серветок по одній.