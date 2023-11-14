Речі завжди будуть приємно пахнути: найкраща альтернатива кондиціонеру для білизни

Кондиціонер з магазину такого ефекту не дасть

Усім хочеться, щоб одяг після прання приємно пахнув. Але кондиціонери для білизни не завжди виправдовують свою ціну та не справляються зі своїм завданням. До того ж, аромат таких засобів дуже швидко вивітрюється.

Тим часом, використовуючи лише кілька продуктів, можна самостійно змішати засіб, який додасть приємного стійкого аромату речам. Рецепт опублікував сайт Shareinfo.

Візьміть 3 шматки мила з улюбленим ароматом (ідеально підійде мило з кокосовим маслом), 4 склянки харчової соди, 1 столову ложку води та 10 крапель будь-якої ефірної олії. Мило потрібно подрібнити на тертці та змішати з рештою інгредієнтів. Все ретельно перемішати та перекласти в ємність із кришкою.

Завантажте білизну в барабан пральної машини та додайте 3 столові ложки ароматичного засобу. Встановіть режим прання. Можна комбінувати суміш із іншими засобами для прання.

Стверджується, що якщо додати до цього "парфуму" трохи трав’яних олій, платтяна міль не заведеться у вашій шафі.

Ще одна подібна емульсія також допоможе надати одягу стійкого аромату.

Насипте в ємність 1/2 склянки харчової соди, додайте 1 склянку морської солі й приблизно 10-15 крапель вашої улюбленої ефірної олії. Покладіть суміш у великий герметичний контейнер, щоб захистити її від вологи.

На одне прання використовуйте 2 столові ложки засобу. Його можна використовувати по черзі з будь-яким кондиціонером для білизни, або іншим засобом для прання. Варто додати, що сіль ще й видаляє плями з тканин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом гелю для прання. Зроблений своїми руками засіб за своїми якостями буде не гіршим за куплений у магазині.