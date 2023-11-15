Що робити, якщо вдома скриплять двері: просте вирішення неприємної проблеми

Прості домашні засоби позбавлять неприємного скрипу двері

Скрипучі двері порушують тишу та спокій у будинку. Щоб виправити їх, не потрібно обов’язково використовувати спеціалізоване мастило. Можна обійтися доступними засобами, які є вдома.

Одним із найпростіших і доступних рішень є використання рослинної або оливкової олії. Просто налийте невелику кількість олії на ганчірку або ватяний диск, а потім протріть ним петлі та частини дверей, що рухаються. Олія проникне всередину, зменшить тертя та усуне скрип. Не забудьте видалити надлишки засобу.

Змастити скрипучі двері можна навіть ароматичними оліями. Змішайте кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії, наприклад олії лаванди або чайного дерева, з базовою олією, наприклад кокосовою або оливковою. Отримана суміш не лише змаже петлі, а й залишить після себе приємний аромат. Нанесіть суміш ганчіркою або ватним диском, намагаючись покрити всі скрипучі ділянки.

Альтернативою олії та відмінним засобом від скрипу дверей є вазелін. Нанесіть невелику кількість безпосередньо на петлі та інші частини, що рухаються. Як і рослинна олія, вазелін зменшує тертя й усуває дратівливі шуми.

Якщо ви шукаєте рішення, яке не потребує нанесення рідких засобів, бджолиний віск — чудовий варіант. Просто нанесіть невелику кількість на петлі. Віск забезпечує надійне та тривале мастило, запобігаючи небажаним звукам дверей. Крім того, це натуральний варіант, який не містить хімікатів.

Незалежно від того, який домашній засіб ви виберете, дуже важливо кілька разів відчинити й закрити двері, щоб переконатися, що мастило потрапило у всі необхідні щілини.

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