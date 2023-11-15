Сезон мандаринів розпочався: як використовувати шкірку цитрусових з користю

Дізнайтеся, для чого можна використовувати шкірку мандаринів

Викинути шкірку після вживання мандарину – природна реакція. Адже вона належить до непотрібних відходів. Насправді ж шкірку цього цитрусу можна використовувати в домашньому прибиранні, для приготування спеції, і на цьому її корисні функції не закінчуються.

Шкірка мандарину містить цінну речовину під назвою нобілетін, пише Actualno.com. Саме в цій частині плода його найбільше. Його регулярне надходження в організм запобігає низці захворювань. Але крім цього шкірка мандарину може бути відмінним засобом для прибирання.

Натуральний очисник

Під час прибирання часто виникає питання, чим видалити стійкі плями та жир із кухонних поверхонь. Для цих цілей купуються хімічні засоби для чищення, які теоретично повинні миттєво розчиняти забруднення. Але ці засоби часто можна замінити шкіркою мандарину. Ця частина фрукта має сильні антибактеріальні властивості, а якщо з’єднати її з оцтом, вийде дешевий і екологічно чистий засіб для чищення.

Шкірку цитрусових потрібно залити оцтом і залишити у темному прохолодному місці на 2 тижні. Перед застосуванням суміш потрібно процідити, перелити в пляшку з розпилювачем і додати трохи води, щоб запах не був таким їдким.

Засіб від мурах

Присутність мурах у будинку нікого не тішить. Їх зазвичай приваблюють тепло та харчові залишки. Шкірка мандаринів допоможе відлякати комах. Потрібно лише розкласти кірки скрізь, де раніше бачили мурах. Запах фруктів відлякає комах. Для ефективності регулярно змінюйте шкірку на нову.

Нейтралізація неприємних запахів

Неприємний запах із взуття змушує власника почуватися некомфортно, особливо коли доводиться роззуватися десь у компанії. Впоратися з проблемою допоможе шкірка мандарину. Її потрібно нарізати тонкими смужками, висушити в духовці, насипати в бавовняний мішечок і покласти у взуття. Так само нейтралізується неприємний запах у гардеробі.

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