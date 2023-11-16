Без льоху та підвалу: як зберігати капусту взимку

Зберегти капусту свіжою до самої весни цілком реально

Капуста — один з найдоступніших й популярних овочів. З неї варять борщ, готують салати, її тушкують, квасять, смажать. І звичайно ж хочеться, щоб капуста якомога довше залишалася свіжою та хрусткою.

За наявності гаража з підвалом чи льоху проблем зі зберіганням овочів практично не виникає. А ось решті доводиться шукати способи, як зберегти капусту взимку у квартирі.

Насамперед потрібно оглянути всі головки капусти. Великі й пошкоджені вилки капусти, що тріснули, краще використовувати в першу чергу. Інші згодяться для тривалого зберігання.

Якщо капусту привезли з городу, її слід розкласти в прохолодному і сухому місці приблизно на 7-10 днів. На овоч не повинні потрапляти прямі сонячні промені.

Після просушування з капусти треба зняти верхнє листя і дати їй полежати ще 1-2 дні.

Головні умови зберігання капусти в домашніх умовах — невелика вологість і температура не вище +7 і не нижче +1-0 градусів. Для цього підійде утеплений балкон.

Для кращого зберігання кожну головку капусти можна обернути харчовою плівкою. Щільно загорнуті качани потрібно скласти рядами догори обрізаним качаном.

Додатково можна обернути капусту папером. Але в цьому випадку качан обрізати не треба.

Якщо на балконі дозволяє місце, капусту варто прикопати до ящиків з піском. Головки з довгими качанами просто прикопують у ящики з піском до самого листя.

При зберіганні капусти важливо, щоб не було великих перепадів температури у місці зберігання та воно не було сильно вологим або сухим. Капуста для зберігання має бути пізніх сортів.

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