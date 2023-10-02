Рус

Буряк не згниє і не зав’яне: як зберегти овоч свіжим до весни

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Правильно підготуйте коренеплоди до зберігання
Правильно підготуйте коренеплоди до зберігання. Фото Pexels

Потрібно дотримуватись простих правил, щоб зберегти буряк свіжим до весни

Щоб буряк при зберіганні взимку не став м’яким і не згнив, потрібно дотримуватися ряду правил. Дбати про збереження врожаю необхідно з моменту його збору.

Якщо нижнє листя буряків пожовтіло і висохло, а на вершині виступаючого коренеплоду утворюються кільця, настав час викопувати овоч. Недозрілі буряки будуть водянисті, а перестиглі — жорсткі й волокнисті. В обох випадках овоч не зможе довго зберігатися за жодних умов.

Під час збирання врожаю буряків потрібно швидко зрізати бадилля (протягом 1-2 годин після того, як коренеплоди викопали). В іншому випадку бадилля почне в’янути разом з буряком.

Бадилля потрібно обрізати дуже акуратно, щоб не зачепити шкірку, залишаючи максимум 0.5-1 см. Бічні коріння можна обірвати, а ось основне чіпати не потрібно.

Перед закладанням на зберігання буряки потрібно розкласти на повітрі. Якщо погода дає змогу, коренеплоди потрібно просушити протягом 2-5 днів.

Після перенесення буряків у льох не рекомендується відразу перекладати їх у ящики для зберігання. Краще дати їм 7 днів відлежатися, щоб шкірка стала твердішою і зарубцювалися всі зрізи.

Оптимальна температура для зберігання буряків – від 0 до +3 градусів. Коренеплід не любить світло і надто сухе повітря.

Якщо потрібно, щоб буряк лежав якомога довше, не варто зберігати його поряд з яблуками, грушею та гарбузом. Навіть при зберіганні в одному льоху їх потрібно поставити подалі.

Найкращою тарою для буряків будуть дерев’яні ящики або мішок із натуральної мішковини. Також можна розсипати буряки по картоплі.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких умовах потрібно зберігати гарбуз. За дотримання умов овоч збережеться свіжим до весни.