Буряк не згниє і не зав’яне: як зберегти овоч свіжим до весни

Потрібно дотримуватись простих правил, щоб зберегти буряк свіжим до весни

Щоб буряк при зберіганні взимку не став м’яким і не згнив, потрібно дотримуватися ряду правил. Дбати про збереження врожаю необхідно з моменту його збору.

Якщо нижнє листя буряків пожовтіло і висохло, а на вершині виступаючого коренеплоду утворюються кільця, настав час викопувати овоч. Недозрілі буряки будуть водянисті, а перестиглі — жорсткі й волокнисті. В обох випадках овоч не зможе довго зберігатися за жодних умов.

Під час збирання врожаю буряків потрібно швидко зрізати бадилля (протягом 1-2 годин після того, як коренеплоди викопали). В іншому випадку бадилля почне в’янути разом з буряком.

Бадилля потрібно обрізати дуже акуратно, щоб не зачепити шкірку, залишаючи максимум 0.5-1 см. Бічні коріння можна обірвати, а ось основне чіпати не потрібно.

Перед закладанням на зберігання буряки потрібно розкласти на повітрі. Якщо погода дає змогу, коренеплоди потрібно просушити протягом 2-5 днів.

Після перенесення буряків у льох не рекомендується відразу перекладати їх у ящики для зберігання. Краще дати їм 7 днів відлежатися, щоб шкірка стала твердішою і зарубцювалися всі зрізи.

Оптимальна температура для зберігання буряків – від 0 до +3 градусів. Коренеплід не любить світло і надто сухе повітря.

Якщо потрібно, щоб буряк лежав якомога довше, не варто зберігати його поряд з яблуками, грушею та гарбузом. Навіть при зберіганні в одному льоху їх потрібно поставити подалі.

Найкращою тарою для буряків будуть дерев’яні ящики або мішок із натуральної мішковини. Також можна розсипати буряки по картоплі.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких умовах потрібно зберігати гарбуз. За дотримання умов овоч збережеться свіжим до весни.