Жодна морква не згниє за зиму: покладіть овоч у цей посуд

Де краще зберігати моркву

За відсутності льоху або підвалу овочі зазвичай зберігають у коморі або на балконі. Покупну або зібрану на власному городі моркву складають у мішок, пакет або ящики. Але мало хто здогадується, що так зберігати цей овоч не варто.

Є ще один спосіб зберігання моркви, що дозволяє зберегти всі властивості овочів. Замість пластикових ящиків, картонних коробок та пакетів рекомендується використовувати емальовану каструлю. Завдяки властивостям цієї посудини морква не буде схильна до перепадів температур, не згниє, а навпаки, збереже свіжість і соковитість.

Як правильно зберігати моркву взимку

Овочі необхідно очистити від великих грудок землі. Після цього скласти в каструлю хвостиками вниз. Зверху моркву потрібно накрити паперовою серветкою без візерунків і лише після цього закрити кришкою.

Після виконаних процедур каструлю з морквою потрібно винести на балкон або інше прохолодне приміщення. Якщо температура опускатиметься нижче нуля, каструлю потрібно переставити в інше місце, де буде тепліше.

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