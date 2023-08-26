Ни одна морковь не сгниет за зиму: положите овощ в эту посуду

В каком месте лучше всего хранить морковь

При отсутствии погреба или подвала овощи обычно хранят в кладовке или на балконе. Покупную, или собранную на собственном огороде морковь складывают в мешок, пакет или ящики. Но мало кто догадывается, что так хранить этот овощ не стоит.

Есть еще один способ хранения моркови, который позволяет сохранить все свойства овоща. Вместо пластиковых ящиков, картонных коробков и пакетов рекомендуется использовать эмалированную кастрюлю. Благодаря свойствам этой посудины морковь не будет подвержена перепадам температур, не сгниет, а наоборот, сохранит свежесть и сочность.

Как правильно хранить морковь зимой

Овощи необходимо очистить от крупных комьев земли. Посл этого сложить в кастрюлю хвостиками вниз. Сверху морковь нужно накрыть бумажной салфеткой без узоров и только лишь после этого закрыть крышкой.

После проделанных процедур кастрюлю с морковью нужно вынести на балкон или другое прохладное помещение. Если температура будет опускаться ниже нуля, кастрюлю нужно переставить в другое место, где будет потеплее.

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