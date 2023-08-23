Чем обработать погреб перед закладкой овощей: эти средства защитят от влаги и грибка

Перед закладкой овощей погреб нужно вычистить и просушить

Погреб — идеальное место для хранения овощей, фруктов и заготовок. Но только при том условии, если в помещении сухо и нет плесени. Ведь главная причина порчи овощей во время хранения — сырость.

Если на стенах погреба появилась плесень, а на потолке — конденсат, в такое хранилище ни в коем случае нельзя закладывать овощи. Для начала нужно провести обработку помещения.

Чем обработать погреб перед закладкой овощей

К возникновению повышенного уровня влажности в погребе приводят:

проблемы с вентиляцией

высокий уровень грунтовых вод

проникновение влаги из почвы.

Нужно хорошо обследовать погреб и устранить первопричины появления сырости — сделать вентиляцию, прочистить вентиляционные отверстия, заделать трещины и обстроить дренажную систему.

После этого вынести из погреба все стеллажи, полки, контейнеры, ящики, корзины и т.п. Тщательно вымыть их и просушить на свежем воздухе.

Все деревянные поверхности нужно обработать насыщенным раствором перманганата калия (марганцовки) или 10%-м раствором медного купороса.

С помощью щетки необходимо убрать плесень со всех поверхностей в погребе.

Для защиты от плесени обработать все стены, потолок, полки раствором уксусной или борной кислоты (20 мл кислоты на 1 л воды)

Продезинфицировать помещение поможет медный купорос. Для деревянных поверхностей — 10%-й раствор, для кирпичных – 5%-й.

После дезинфекции и тщательного проветривания погреба его нужно просушить.

Как просушить погреб

Один из самых действенных способов просушить погреб – побелка стен и других поверхностей известью. Она впитывает в себя влагу из воздуха, благодаря чему снижается уровень влажности в помещении.

Хорошо помогает просушить погреб и хлористый кальций. Средство раскладывают в погребе на сутки, затем собирают, просушивают (путем прогревания или прокаливания) и снова используют, пока не исчезнет сырость.

При использовании этих средств нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Нужно обязательно защищать кожу, дыхательные пути и глаза.

В продезинфицированный и высушенный погреб можно закладывать новый урожай. Не допустить появления плесени и грибка помогут:

соль и зола. Расставленные по углам эти адсорбенты будут впитывать лишнюю жидкость;

сухие древесные опилки также способны снизить уровень влажности. Достаточно рассыпать их в погребе, а как намокнут собрать и заменить на новые

картонные коробки – самый простой и доступный способ убрать лишнюю влагу. Нужно только не забывать менять намокшие коробки на новые.

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