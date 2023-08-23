Чем обработать погреб перед закладкой овощей: эти средства защитят от влаги и грибка
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Перед закладкой овощей погреб нужно вычистить и просушить
Погреб — идеальное место для хранения овощей, фруктов и заготовок. Но только при том условии, если в помещении сухо и нет плесени. Ведь главная причина порчи овощей во время хранения — сырость.
Если на стенах погреба появилась плесень, а на потолке — конденсат, в такое хранилище ни в коем случае нельзя закладывать овощи. Для начала нужно провести обработку помещения.
Чем обработать погреб перед закладкой овощей
К возникновению повышенного уровня влажности в погребе приводят:
- проблемы с вентиляцией
- высокий уровень грунтовых вод
- проникновение влаги из почвы.
Нужно хорошо обследовать погреб и устранить первопричины появления сырости — сделать вентиляцию, прочистить вентиляционные отверстия, заделать трещины и обстроить дренажную систему.
После этого вынести из погреба все стеллажи, полки, контейнеры, ящики, корзины и т.п. Тщательно вымыть их и просушить на свежем воздухе.
Все деревянные поверхности нужно обработать насыщенным раствором перманганата калия (марганцовки) или 10%-м раствором медного купороса.
С помощью щетки необходимо убрать плесень со всех поверхностей в погребе.
Для защиты от плесени обработать все стены, потолок, полки раствором уксусной или борной кислоты (20 мл кислоты на 1 л воды)
Продезинфицировать помещение поможет медный купорос. Для деревянных поверхностей — 10%-й раствор, для кирпичных – 5%-й.
После дезинфекции и тщательного проветривания погреба его нужно просушить.
Как просушить погреб
Один из самых действенных способов просушить погреб – побелка стен и других поверхностей известью. Она впитывает в себя влагу из воздуха, благодаря чему снижается уровень влажности в помещении.
Хорошо помогает просушить погреб и хлористый кальций. Средство раскладывают в погребе на сутки, затем собирают, просушивают (путем прогревания или прокаливания) и снова используют, пока не исчезнет сырость.
При использовании этих средств нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Нужно обязательно защищать кожу, дыхательные пути и глаза.
В продезинфицированный и высушенный погреб можно закладывать новый урожай. Не допустить появления плесени и грибка помогут:
- соль и зола. Расставленные по углам эти адсорбенты будут впитывать лишнюю жидкость;
- сухие древесные опилки также способны снизить уровень влажности. Достаточно рассыпать их в погребе, а как намокнут собрать и заменить на новые
- картонные коробки – самый простой и доступный способ убрать лишнюю влагу. Нужно только не забывать менять намокшие коробки на новые.
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