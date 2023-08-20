Как понять, что свекла созрела: простая сельская хитрость

Рассказываем, как определить, что свекла созрела, чтобы урожай не перестоял и не испортился

Свекла — один из невероятно полезных для здоровья овощей. Она содержит множество витаминов и минералов, включая витамин C, железо, фолиевую кислоту и магний. Этот продукт входит в состав многих вкуснейших блюд, которые к тому же очень просто готовить — например, такой салат со свеклой. Очень важно собрать созревшие плоды вовремя, чтобы они долго лежали и не портились.

Как пишет Ukr.Media, лучшим методом правильно определить оптимальное время сбора будет ориентироваться на сорта. Для этого нужно вести журнал учета и записывать, когда и какой сорт был посажен.

Когда собирать свеклу на зиму

Ранние сорта собирают уже на 50 день. Среднеспелые – на 80-100 день, а на созревание поздних сортов нужно до 120 дней.

Еще один метод — оценить верхушку, которая появляется из земли. Если она выглядит внушительно, на ней появились некоторые наросты, свеклу можно выкапывать.

Также нужно смотреть на ботву. Когда свекла созрела, нижняя часть листьев будет приобретать желтый оттенок, а сама ботва начнет расстилаться по земле. Через 6-7 дней овощ готов к сбору урожая.

Тем не менее перед масштабным выкапыванием рекомендуется предварительно извлечь из земли несколько штук. Корешок должен быть тонким. Затем огородники советуют разрезать корнеплод, чтобы определить его зрелость.

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