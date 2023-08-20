Як зрозуміти, що буряк дозрів: проста сільська хитрість

Розповідаємо, як визначити, що буряки дозріли, щоб урожай не перестояв і не зіпсувався

Буряк – один з неймовірно корисних для здоров’я овочів. Він містить безліч вітамінів та мінералів, включаючи вітамін C, залізо, фолієву кислоту та магній. Цей продукт входить до складу багатьох смачних страв, які до того ж дуже просто готувати — наприклад, такий салат з буряком. Дуже важливо зібрати дозрілі плоди вчасно, щоб вони довго лежали та не псувалися.

Як пише Ukr.Media, найкращим методом правильно визначити оптимальний час збору буде орієнтуватися на сорти. Для цього потрібно вести журнал обліку та записувати, коли і який сорт був посаджений.

Коли збирати буряки на зиму

Ранні сорти збирають на 50 день. Середньостиглі — на 80-100 день, а на дозрівання пізніх сортів потрібно до 120 днів.

Ще один метод – оцінити верхівку, яка з’являється із землі. Якщо вона виглядає масивною, на ній з’явилися деякі нарости, буряк можна викопувати.

Також потрібно дивитися на бадилля. Коли буряк дозрів, нижня частина листя набуватиме жовтого відтінку, а саме бадилля почне розстилатися по землі. Через 6-7 днів овоч готовий до збирання врожаю.

Проте перед масштабним викопуванням рекомендується витягти з землі кілька штук. Корінець має бути тонким. Потім городники радять розрізати коренеплід, щоб визначити його зрілість.

Раніше ми розповідали, як зміняться ціни на продукти восени, у тому числі на буряки та інші овочі борщового набору. Яйця та м’ясо теж подорожчають, тоді як низка інших продуктів коштуватиме менше, ніж торік чи навіть як до війни.