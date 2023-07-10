Ни один овощ не сгниет: одно ведро этого средства уберет влажность в подвале

Простой способ борьбы с излишней влажностью в погребе

Дачникам знакома проблема повышенной влажности в подвале, где хранятся собранные на участке овощи и фрукты. В некоторых случаях для решения этой проблемы нужно перестраивать помещение и оборудовать там дополнительные системы вентиляции. Но иногда проблему получается устранить народными методами.

Для удаления излишней влажности в погребе понадобятся всего лишь старое ведро и уголь.

В стенках ведра необходимо сделать несколько отверстий. Это нужно для циркуляции воздуха в емкости. Зажгите уголь. Нужно сделать так, чтобы угли тлели, а не горели. Для этих целей лучше всего использовать древесный, а не каменный уголь.

Тлеющие угли положите в ведро и опустите его в погреб, а затем плотно закройте дверь.

Через 30 минут нужно проверить уровень влажности в погребе. Если она высокая, процедуру с углями нужно повторить.

Суть этого метода заключается в том, чтобы с помощью углей абсорбировать лишнюю влагу в помещении. Его преимущество в том, что он не требует огромных затрат и очень экологичен.

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