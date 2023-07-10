Жоден овоч не згниє: одне цебро цього засобу прибере вологість у підвалі

Простий спосіб боротьби із зайвою вологістю у льоху

Дачникам знайома проблема підвищеної вологості у підвалі, де зберігаються зібрані на ділянці овочі та фрукти. У деяких випадках для розв'язання цієї проблеми потрібно перебудовувати приміщення та обладнати там додаткові системи вентиляції. Але іноді проблему вдається усунути народними методами.

Для видалення зайвої вологості в льоху знадобляться лише старе відро та вугілля.

У цебрі необхідно зробити кілька отворів. Це потрібно для циркуляції повітря у ємності. Підпаліть вугілля. Потрібно зробити так, щоб вугілля тліло, а не горіло. Для цих цілей найкраще використовувати деревне, а не кам’яне вугілля.

Вугілля, що тліє, покладете у відро та опустіть його в льох, а потім щільно закрийте двері.

Через 30 хвилин потрібно перевірити рівень вологості у погребі. Якщо вона висока, процедуру з вугіллям потрібно повторити.

Суть цього методу полягає в тому, щоб за допомогою вугілля абсорбувати зайву вологу у приміщенні. Його перевага в тому, що він не вимагає величезних витрат і є дуже екологічним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у дачному туалеті.