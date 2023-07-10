Що посадити в липні дачнику: "шпаргалка" для городників та квітникарів

З овочів можна посіяти редис

Якщо ви хочете отримати більш рясний урожай восени, то в липні ще є можливість посіяти кілька різних культур на городі та в саду. Вони встигнуть досягти зрілості та порадувати вас здоровими плодами.

У липні можна знову висадити шпинат, руколу, кінзу для отримання свіжої зелені, а також посадити петрушку для отримання свіжого зеленого листя, пише bb.lv. Також можна вирощувати кріп, різні види салатів, зелений горошок та спаржеву квасолю.

Овочі, такі як редиска, горох, квасоля та боби, дозрівають швидко і можуть бути посаджені з овочевого насіння. Крім того, усі ці рослини витримують холодні умови.

Посадка огірків у липні дозволить вам отримати врожай до середини осені. Рекомендується вибирати ранні сорти, які швидко розвиваються та починають плодоношення в короткі терміни.

У липні також можна висаджувати ранньостиглі сорти капусти, які мають мінімальний період вегетації. Можна посіяти цвітну капусту та броколі із насіння. Хоча вони не досягнуть ваги в 3 кг, але півторакілограмові вилочки будуть гарними.

У липні на дачі крім овочевих культур можна також висаджувати квіти, такі як фіалки, чорнобривці, братки, нарциси, гладіолуси, петунії та троянди.

Зазначимо, що регулярне внесення добриво для рослин у саду та на городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші — набагато рідше.