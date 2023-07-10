Что посадить в июле дачнику: "шпаргалка" для огородников и цветоводов

Из овощей можно посеять редис

Если вы желаете получить более обильный урожай в осеннюю пору, то в июле еще есть возможность посеять несколько различных культур на огороде и в саду. Они успеют достигнуть зрелости и порадовать вас здоровыми плодами.

В июле можно снова высадить шпинат, рукколу, кинзу для получения свежей зелени, а также посадить петрушку для получения свежих зеленых листьев, пишет bb.lv. Также можно выращивать укроп, различные виды салатов, зеленый горошек и спаржевую фасоль.

Овощи, такие как редис, горох, фасоль и бобы, созревают быстро и могут быть посажены из овощных семян. Кроме того, все эти растения выдерживают холодные условия.

Посадка огурцов в июле позволит вам получить урожай до середины осени. Рекомендуется выбирать ранние сорта, которые быстро развиваются и начинают плодоношение в короткие сроки.

В июле также можно высаживать раннеспелые сорта капусты, которые имеют минимальный период вегетации. Можно посеять цветную капусту и брокколи из семян. Хотя они не достигнут веса в 3 кг, но полуторакилограммовые вилочки будут хорошими.

В июле на даче помимо овощных культур можно также высаживать цветы, такие как фиалки, бархатцы, анютины глазки, нарциссы, гладиолусы, петунии и розы.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.