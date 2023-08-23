Чим обробити льох перед закладкою овочів: ці засоби захистять від вологи та грибка
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Перед закладкою овочів льох потрібно вичистити та просушити
Погріб — ідеальне місце для зберігання овочів, фруктів та заготовок. Але тільки за умови, якщо в приміщенні сухо і немає плісняви. Адже головна причина псування овочів під час зберігання – вогкість.
Якщо на стінах льоху з’явилася пліснява, а на стелі — конденсат, у таке сховище в жодному разі не можна закладати овочі. Для початку необхідно провести обробку приміщення.
Чим обробити льох перед закладкою овочів
До виникнення підвищеного рівня вологості у льоху призводять:
- проблеми з вентиляцією
- високий рівень ґрунтових вод
- проникнення вологи із ґрунту.
Потрібно добре обстежити льох і усунути першопричини появи вогкості — зробити вентиляцію, прочистити вентиляційні отвори, закласти тріщини та облаштувати дренажну систему.
Після цього винести з льоху всі стелажі, полиці, контейнери, ящики, кошики тощо. Ретельно вимити їх та просушити на свіжому повітрі.
Усі дерев’яні поверхні потрібно обробити насиченим розчином перманганату калію (марганцівки) або 10%-м розчином мідного купоросу.
За допомогою щітки необхідно прибрати цвіль з усіх поверхонь у льоху.
Для захисту від плісняви обробити всі стіни, стелю, полиці розчином оцтової або борної кислоти (20 мл кислоти на 1 л води)
Продезінфікувати приміщення допоможе мідний купорос. Для дерев’яних поверхонь — 10% розчин, для цегляних — 5%.
Після дезінфекції та ретельного провітрювання льоху його потрібно просушити.
Як просушити льох
Один із найдієвіших способів просушити льох – побілка стін та інших поверхонь вапном. Воно вбирає в себе вологу з повітря, завдяки чому знижується рівень вологості у приміщенні.
Добре допомагає просушити льох і хлористий кальцій. Засіб розкладають у льоху на добу, потім збирають, просушують (шляхом прогрівання або прожарювання) і знову використовують, доки не зникне вогкість.
У разі використання цих засобів не можна нехтувати засобами індивідуального захисту. Потрібно обов’язково захищати шкіру, дихальні шляхи та очі.
У продезінфікований та висушений льох можна закладати новий урожай.
Не допустити появи плісняви та грибка допоможуть:
- сіль та попіл. Розставлені по кутах ці адсорбенти вбиратимуть зайву рідину;
- суха тирса також здатна знизити рівень вологості. Достатньо розсипати її у льоху, а як намокне зібрати та замінити на нову;
- картонні коробки — найпростіший і найдоступніший спосіб прибрати зайву вологу. Потрібно тільки не забувати міняти намоклі коробки на нові.
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