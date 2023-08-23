Чим обробити льох перед закладкою овочів: ці засоби захистять від вологи та грибка

Перед закладкою овочів льох потрібно вичистити та просушити

Погріб — ідеальне місце для зберігання овочів, фруктів та заготовок. Але тільки за умови, якщо в приміщенні сухо і немає плісняви. Адже головна причина псування овочів під час зберігання – вогкість.

Якщо на стінах льоху з’явилася пліснява, а на стелі — конденсат, у таке сховище в жодному разі не можна закладати овочі. Для початку необхідно провести обробку приміщення.

Чим обробити льох перед закладкою овочів

До виникнення підвищеного рівня вологості у льоху призводять:

проблеми з вентиляцією

високий рівень ґрунтових вод

проникнення вологи із ґрунту.

Потрібно добре обстежити льох і усунути першопричини появи вогкості — зробити вентиляцію, прочистити вентиляційні отвори, закласти тріщини та облаштувати дренажну систему.

Після цього винести з льоху всі стелажі, полиці, контейнери, ящики, кошики тощо. Ретельно вимити їх та просушити на свіжому повітрі.

Усі дерев’яні поверхні потрібно обробити насиченим розчином перманганату калію (марганцівки) або 10%-м розчином мідного купоросу.

За допомогою щітки необхідно прибрати цвіль з усіх поверхонь у льоху.

Для захисту від плісняви обробити всі стіни, стелю, полиці розчином оцтової або борної кислоти (20 мл кислоти на 1 л води)

Продезінфікувати приміщення допоможе мідний купорос. Для дерев’яних поверхонь — 10% розчин, для цегляних — 5%.

Після дезінфекції та ретельного провітрювання льоху його потрібно просушити.

Як просушити льох

Один із найдієвіших способів просушити льох – побілка стін та інших поверхонь вапном. Воно вбирає в себе вологу з повітря, завдяки чому знижується рівень вологості у приміщенні.

Добре допомагає просушити льох і хлористий кальцій. Засіб розкладають у льоху на добу, потім збирають, просушують (шляхом прогрівання або прожарювання) і знову використовують, доки не зникне вогкість.

У разі використання цих засобів не можна нехтувати засобами індивідуального захисту. Потрібно обов’язково захищати шкіру, дихальні шляхи та очі.

У продезінфікований та висушений льох можна закладати новий урожай.

Не допустити появи плісняви та грибка допоможуть:

сіль та попіл. Розставлені по кутах ці адсорбенти вбиратимуть зайву рідину;

суха тирса також здатна знизити рівень вологості. Достатньо розсипати її у льоху, а як намокне зібрати та замінити на нову;

картонні коробки — найпростіший і найдоступніший спосіб прибрати зайву вологу. Потрібно тільки не забувати міняти намоклі коробки на нові.

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