Рус

Майже ніхто цього не знає: як довго можна зберігати консервацію

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Немає нічого кращого, ніж поласувати взимку смачними огірками та помідорами
Немає нічого кращого, ніж поласувати взимку смачними огірками та помідорами. Фото pinterest.com

Зберігайте свої заготовки правильно!

Консервація – це не просто спосіб поласувати улюбленими помідорами або хрусткими огірками взимку, а й джерелом вітамінів та корисних речовин. Але вони мають бути приготовлені за правилами та зберігатися у певних умовах.

Багато хто помилково вважає, що їжа в банках може стояти рік або кілька років. Нерідко термін зберігання зимових заготовок обчислюється місяцями – і багато що у разі залежить від умов зберігання. Разом з Рixelinform нагадаємо, яка консервація може стояти до наступного сезону, а яку вже точно настав час викинути.

Як довго можна зберігати консервацію

Якщо йдеться про огірки, що зберігаються в льоху – при консервації без пастеризації їх потрібно зберігати не більше 6 місяців. Консерви з попередньою обробкою у льоху або холодильнику зберігаються до 2 років за температури не більше 5-6 градусів.

Помідори рекомендується вживати протягом 1 року, а квашена капуста зберігається не більше шести місяців.

Загальний термін для солодких закруток – 1 рік. Багато хто зберігає варення з ягід довше – тут головне, щоб у банку не було плісняви. Що ж до компотів і варення з кісточками, то в жодному разі не слід їх зберігати довше 12 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати мариновані огірки. Продовжіть "життя" улюбленим закускам!

Теги:
#Зберігання #Консервація #Лайфхак