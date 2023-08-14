Майже ніхто цього не знає: як довго можна зберігати консервацію

Зберігайте свої заготовки правильно!

Консервація – це не просто спосіб поласувати улюбленими помідорами або хрусткими огірками взимку, а й джерелом вітамінів та корисних речовин. Але вони мають бути приготовлені за правилами та зберігатися у певних умовах.

Багато хто помилково вважає, що їжа в банках може стояти рік або кілька років. Нерідко термін зберігання зимових заготовок обчислюється місяцями – і багато що у разі залежить від умов зберігання. Разом з Рixelinform нагадаємо, яка консервація може стояти до наступного сезону, а яку вже точно настав час викинути.

Як довго можна зберігати консервацію

Якщо йдеться про огірки, що зберігаються в льоху – при консервації без пастеризації їх потрібно зберігати не більше 6 місяців. Консерви з попередньою обробкою у льоху або холодильнику зберігаються до 2 років за температури не більше 5-6 градусів.

Помідори рекомендується вживати протягом 1 року, а квашена капуста зберігається не більше шести місяців.

Загальний термін для солодких закруток – 1 рік. Багато хто зберігає варення з ягід довше – тут головне, щоб у банку не було плісняви. Що ж до компотів і варення з кісточками, то в жодному разі не слід їх зберігати довше 12 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати мариновані огірки. Продовжіть "життя" улюбленим закускам!