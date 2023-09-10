Буряк готовий до викопування: прості способи визначити, що коренеплід дозрів

Зверніть увагу на бадилля перед тим, як збирати врожай буряків

Триває сезон збирання врожаю на дачній ділянці. Важливо вчасно не тільки викопати картоплю, а й прибрати буряк, на дозрівання якого вкаже ряд ознак.

Визначити восени, що буряки час збирати, дуже просто. Про це розповідає матеріал "Земляка".

Так, збирати буряки дуже рано не можна. На останньому етапі розвитку коренеплоди набувають корисних мікроелементів. До того ж є багато популярних пізніх сортів, такі овочі дозрівають ближче до перших заморозків.

Разом з тим, не можна викопувати як коренеплоди, що не дозріли, так і перезрілі. У другому випадку овочі стають волокнистими та порожніми всередині.

Конкретної дати, коли буряк підлягає збиранню, немає. Дачники повинні враховувати особливості сорту, погоду та умови вирощування. Зазвичай буряк викопують з вересня до листопада, потрібно встигнути це зробити до початку заморозків. Якщо прогноз говорить про "мінус" — приступайте до збирання коренеплодів, у разі дощової осені теж треба поквапитися.

Ознаки, які вкажуть на дозрілий буряк:

На вулиці зберігається суха погода, стабільна температура на позначці +5, період підмерзання ґрунту ще не настав.

Діаметр буряка характерний для сорту коренеплоду.

Специфічні нарости на поверхні.

Жовте і сухе нижнє бадилля.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще овочі збирають у вересні. На початку осені, зокрема, дозрівають помідори, часник та квасоля.