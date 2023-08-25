Які овочі дачники збирають у серпні: не проґавте важливий момент
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Цього місяця готується до збирання велика кількість різних сільськогосподарських культур
У серпні у городників є багато справ на ділянці. Деякі овочеві культури ще можна посадити наприкінці літа, проте основна увага приділяється збору врожаю, оскільки багато овочів дозрівають саме у серпні.
Які види дозрілих овочів можна збирати протягом цього спекотного місяця? У переліку присутня значна кількість популярних культів. Про це пише zemliak.
Які овочі можна збирати у серпні: список
- Цукрова кукурудза
- Ріпчаста цибуля
- Кольорова капуста
- Середньорання картопля
- Часник
- Солодкий болгарський перець
- Квасоля
- Помідори
- Буряк
- Баклажани
Слід додати, що крім овочів у серпні здійснюється збирання врожаю плодово-ягідних культур. Тому настав час збирати врожай смородини, агрусу, малини, а також абрикосів, вишень, слив, яблук та груш.
Нагадаємо, що попри активний збір урожаїв наприкінці літа, дачникам слід пам’ятати також про інші заняття: догляд за рослинами, полив, прополювання, боротьбу зі шкідниками та бур’янами. Це стосується і помідорів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.