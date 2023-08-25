Які овочі дачники збирають у серпні: не проґавте важливий момент

Цього місяця готується до збирання велика кількість різних сільськогосподарських культур

У серпні у городників є багато справ на ділянці. Деякі овочеві культури ще можна посадити наприкінці літа, проте основна увага приділяється збору врожаю, оскільки багато овочів дозрівають саме у серпні.

Які види дозрілих овочів можна збирати протягом цього спекотного місяця? У переліку присутня значна кількість популярних культів. Про це пише zemliak.

Які овочі можна збирати у серпні: список

Цукрова кукурудза

Ріпчаста цибуля

Кольорова капуста

Середньорання картопля

Часник

Солодкий болгарський перець

Квасоля

Помідори

Буряк

Баклажани

Слід додати, що крім овочів у серпні здійснюється збирання врожаю плодово-ягідних культур. Тому настав час збирати врожай смородини, агрусу, малини, а також абрикосів, вишень, слив, яблук та груш.

Нагадаємо, що попри активний збір урожаїв наприкінці літа, дачникам слід пам’ятати також про інші заняття: догляд за рослинами, полив, прополювання, боротьбу зі шкідниками та бур’янами. Це стосується і помідорів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.